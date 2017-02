ಯಾರದೋ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ: ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ

ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ನಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ ತರಲಿ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಮದ್ಯದ ದೊರೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ

Story first published: Thursday, February 23, 2017, 10:11 [IST]

English summary

I have become a political football said liquor baron Vijay Mallya whose extradition from the United Kingdom, India has sought. Mallya said that the election rhetoric by the two major Indian parties is evident that he has become a political football.