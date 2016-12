ಟರ್ಕಿಯ ರಷ್ಯನ್ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಅಂಗರಕ್ಷಕ

ಟರ್ಕಿಗೆ ರಷ್ಯಾದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಕರ್ಲೋವ್‌ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕನೇ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಲೆಪ್ಪೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ ಪ್ರತಿಕಾರದ ಪ್ರತೀಕ ಎಂದು ಗನ್ ಹಿಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾನೆ.

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 10:00 [IST]

Russia’s ambassador to Turkey, Andrei Karlov, was shot and killed in Ankara on Monday by a young Turkish policeman