ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿತೆ ರಷ್ಯಾ!

ಅಮೆರಿಕವು ರಷ್ಯಾ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು ಆ ದೇಶದಿಂದ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ? ಟ್ರಂಪ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ರಷ್ಯಾ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿತೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನ ಗಮನಿಸುವ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ್

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Sunday, January 1, 2017, 10:00 [IST]

English summary

The US President has recently announced that it will expel 35 Russian diplomats in response to Russia’s interference in the US elections which saw emails of DNC being hacked, thereby assisting the opposition candidate Donald Trump to win.