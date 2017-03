ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪ, ಸುನಾಮಿ ಭೀತಿ

ರಷ್ಯಾದ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ರಿಕ್ಚರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 6.6 ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸುನಾಮಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A powerful 6.6-magnitude earthquake has stuck off Russia's eastern coast, at the Kamchatka peninsula