ಮೂರೂವರೆ ಕೋಟಿ ತೊಡಗಿಸಿದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್?

ಅಮೆರಿಕದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೊಸ ಬಿಗಿ ನಿಲುವುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರುವ ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವುದು ದುರ್ಲಭವೆನಿಸಿದೆ. ಆದರೂ, ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಎರಡು ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಮೂಲಗಳು.

English summary

Many of the Indian Entraprounours showing their interest in one-time investment of $500,000 (Rs 3.4 crore) into a government-approved EB-5, to get green card easily.