ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ಬರೆದ ರೋಬೋ ಪತ್ರಕರ್ತ!

ಚೀನಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪುಟ್ಟ ಲೇಖನ ಬರೆಯಲು ಕೇವಲ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಯಂತ್ರ ಮಾನವ

English summary

A robot journalist made its debut in a Chinese daily newspaper on Wednesday with a 300 characters long article written in just a second, scientists say.