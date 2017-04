ಜಿನ್ನಾ ಮೀಸೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ? ಪುಸ್ತಕ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ

ತಮ್ಮ 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ ರುಟ್ಟೀ ಪೆಟಿಟ್ ಎಂಬಾಕೆ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವತ್ತು ಪೆಟಿಟ್ ಜಿನ್ನಾ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಬೇಡಿಕೆ ಒಂದೇ; ನೀನು 'ಮೀಸೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು’.

Story first published: Thursday, April 20, 2017, 8:23 [IST]

English summary

The founder of Pakistan, Muhammad Ali Jinnah had no choice but to shave off his moustache. At the age of 40 he proposed to Ruttie Petit and the only condition put-forth by the bride-to-be was, " shave you moustache."