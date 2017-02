ಪಾಕ್ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಮೀಜ್ ರಾಜಾ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ನಾಯಕ

ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕತೆ ಇರುವ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರಕತೆಗೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಸೂಕ್ತ ಎಂದ ರಾಜಾ, ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹೀರಾ ಖಾನ್ ಅಥವಾ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

English summary

Former Pakistan cricket captain Ramiz Raja revealed on Thursday that he has cast Bollywood superstar Sanjay Dutt as the male lead in a film that he's producing.