ಏನಿದು ಎಚ್1ಬಿ ವೀಸಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ? ಇದ್ಹೇಗೆ ಟೆಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಕ?

ಇದೇನಿದು ಎಚ್1ಬಿ ವೀಸಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ? ಈ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಟೆಕ್ಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಸಾಧಕಬಾಧಕಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ್.

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 16:32 [IST]

English summary

US Congress is proposing to table H1B Visa reform bill to provide jobs to the Americans. If implemented it may spell bad news for Indian IT companies and software engineers who are dreaming dollar. What is this Protect and Grow American Jobs Act? How it can impact India business in America? Oneindia Explainer by Kishor Narayan.