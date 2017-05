ಹಣ್ಣುಹಂಪಲು ತಿಂದು ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿ!

ಮಾಂಸಾಹಾರಗಳಿಗಿಂತ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪೇನ್ ನ ನವರ್ರಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲದ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Friday, May 19, 2017, 14:49 [IST]

English summary

Pro-vegetarian diets, with a higher consumption of plant-based foods compared to animal-based foods can save the people from obesity, researchers from University of Navarra told.