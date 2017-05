ಬರ್ಲಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ 'ಬೇ ವಾಚ್' ತಾರೆ

ನವದಹೆಲಿ, ಮೇ 30: ಪ್ರಸ್ತುತ ಜರ್ಮನಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಖುದ್ದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರೇ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ''ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಕತಾಳೀಯವೆಂಬಂತೆ, ನಾನು ಹಾಗೂ ಮೋದಿಯವರು ಬರ್ಲಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಭೇಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಅವರ ಅಭಿನಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚಿತ್ರ 'ಬೇ ವಾಚ್' ಕಳೆದ ವಾರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡಿದೆ.

Thank you for taking the time to meet me this morning @narendramodi Sir. Such a lovely coincidence to be in #berlin at the same time. 🙏🏼🇮🇳 pic.twitter.com/vLzUSH5WR1