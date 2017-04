ಕುಲಭೂಷಣ್ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಬಿಲಾವಲ್ ಭುಟ್ಟೋ

ಕುಲಭೂಷಣ್ ಅವರ ಪ್ರಕರಣವೇನು, ಅವರನ್ನೇಕೆ ಅಪರಾಧಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸದ ಷರೀಫ್ ಸರ್ಕಾರ: ಬಿಲಾವಲ್ ಕಿಡಿ

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 23:46 [IST]

English summary

Pakistan Peoples Party (PPP) chief Bilawal Bhutto Zardari on Tuesday opposed the death sentence given to Indian "spy" Kulbhushan Jadhav saying that even though the matter is controversial, his party was against capital punishment "on principle."