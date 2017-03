ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್

ಜನನಿಬಿಡ ರಸ್ತೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಾರು ನುಗ್ಗಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ದಾಳಿಕೋರ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Belgiam police arrested a man on Thursday after he tried to drive into a crowd at high-speed in a shopping area in the port city of Antwerp.