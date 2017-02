ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಮಡಚಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಗ್ನ ಚಿತ್ರ ಮುದ್ರಿಸಿದ 'ಪ್ಲೇಬಾಯ್'

2015ರಲ್ಲಿ ನಗ್ನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್. ಆದರೆ, ಓದುಗರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಪುನಃ ಮುದ್ರಣ ಆರಂಭ.

English summary

After publishing its first nudity-free issues for one year, Playboy magazine announces it would once again run nude pictures. According to the magazine's chief executive Scott Flanders, the huge demand for porn led to change his decision.