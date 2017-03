ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಪತನ; ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾವು

ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವಾಗ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

English summary

A plane carrying 44 passengers has crashed in South Sudan. Reports state that none of the passengers onboard have survived the crash. Pictures from the site show that a bulk of the South Spereme airliner has been destroyed after a fire broke out on board.