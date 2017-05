ಪನಾಮ ಪೇಪರ್ಸ್: ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ 7 ದಿನಗಳ ಗಡುವು

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಹೋರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸದಸ್ಯರು 7 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ನವಾಜ್ ಶರೀಫ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಂದೋಲನ ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ

English summary

Pakistan Prime Minister, Nawaz Sharif has been given 7 days to resign. The Supreme Court Bar Association and the Lahore High Court Bar Association have threatened to launch a countrywide movement if Prime Minister Nawaz Sharif doesn't resign in seven days.