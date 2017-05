ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆಯಲು ಪಾಕ್ ಸಜ್ಜು

ಕುಲಭೂಷಣ್ ಜಾಧವ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, May 13, 2017, 4:42 [IST]

English summary

Pakistan plans to argue the International Court of Justice has no jurisdiction in the case of Kulbhushan Jadhav case. Jadhav who has been arrested by Pakistan authorities, now facing death penalty for his alleged purported activities.