'ಲಾಡೆನ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ಅಲ್ ಜವಾಹಿರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ'

ಒಸಾಮ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ನನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಬೇಟೆ ಆಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ ಕೈದಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುವ ಅಲ್ ಜವಾಹಿರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ ಐನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ

Story first published: Saturday, April 22, 2017, 19:40 [IST]

English summary

Egyptian-born Al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri, one of the world's most wanted terrorists, is most likely hiding in Karachi under the protection of Pakistan's notorious spy agency ISI, a US media report said.