ಕುಲಭೂಷಣ್ ಪ್ರಕರಣ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠಕ್ಕೆ ಪಾಕ್ ಸಡ್ಡು

ಐಸಿಜೆ ನ್ಯಾಯಪೀಠದಲ್ಲಿ 12 ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೂಲತ ನ್ಯಾ. ದಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿರುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಪೀಠದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂರಿಸುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The counter the presence of an Indian judge on the ICJ panel hearing the Kulbhushan Jadhav case, Pakistan is likely to appoint an ad-hoc judge. Dalveer Bhandari, a former judge of the Supreme Court of India is part of the 12 judge panel in the International Court of Justice.