ಭಾರತ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದನ್ನ ಪಾಕ್ ಮಾಡಿತು: ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ರದ್ದು

ಪ್ರತೀ ಗುರುವಾರ ಕರಾಚಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಡುವಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿಮಾನಯಾನವನ್ನು ಗುರುವಾರದಿಂದ (ಮೇ 11) ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Pakistan International Airlines (PIA), which operates a weekly flight between Mumbai and Karachi, will suspend its service from May 11. The national flag carrier of Pakistan operates the flight on every Thursday.