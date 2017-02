ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೆನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಮಸೂದೆ 2017 ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದ ವಿಸ್ತೃತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನು ಆಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಗಳ ಮದುವೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಈ ಮಸೂದೆಗೆ ಅವಿರೋಧ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

English summary

The much-awaited landmark bill to regulate marriages of minority Hindus in Pakistan is set to become a law with the Senate unanimously passing it.