ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಂದ 10 ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ

2015ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ದೊಂಬಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಫರ್ಹಾನ್ ಎಂಬ ಯುವಕನನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದ ಆರೋಪ 10 ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲಿದೆ. ಬ್ಲಡ್ ಮನಿ ಹಾಗೂ ಸಂಧಾನಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯರ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಭೀತಿ ದೂರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

English summary

The family of a Pakistani man, allegedly murdered by 10 Indians in Abu Dhabi in 2015, has pardoned the convicts facing death sentence. The father of the victim, Mohammad Farhan, appeared at the Al Ain appeals court and submitted a letter of consent to pardon the Indians, an Indian embassy official told Gulf News.