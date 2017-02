ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ: 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು

ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಲಾಹೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಆದ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, February 16, 2017, 23:28 [IST]

English summary

More than 100 people were killed when a suicide bomber detonated explosives at a crowded Sufi shrine in Sehwan town on Thursday, police said.