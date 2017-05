ಅಮೆರಿಕ ಬೇಟೆಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಸಜ್ಜಾಗಲಿದ್ದಾನೆ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಪುತ್ರ?

ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ನನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಳಗಿದ್ದ ಆತನ ಅಡಗುದಾಣಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನುಗ್ಗಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಸೇನೆಯು ಸದೆಬಡಿದಾಗ ಹಮ್ಜಾನ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 22 ವರ್ಷ.

Story first published: Saturday, May 13, 2017, 16:58 [IST]

English summary

Osama bin Laden's son Hamza is poised to lead a stronger, larger al Qaeda and is "bent on avenging" his father's death, according to a former FBI agent familiar with the personal letters seized in a dramatic US raid that killed the al Qaeda leader in Pakistan's Abbottabad.