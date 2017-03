ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಶೂಟೌಟ್, ಒಬ್ಬ ಸಾವು, 14 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

ಅಮೆರಿಕದ ಓಹಿಯೋ ರಾಜ್ಯದ ಸಿನ್ಸಿನಾಟಿ ನಗರದ ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್​ ವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 14 ಜನರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

One person has been killed and 15 others injured in a shooting at the Cameo Night Club in Cincinnati, Ohio.