ಅಮೆರಿಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಒಬಾಮಗೆ 12ನೇ ಸ್ಥಾನ

ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ, ಜಾರ್ಜ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬುಷ್ ಅವರಿಗೆ 36ನೇ ಸ್ಥಾನ.

English summary

Barack Obama ranks as the 12th best leader in US presidential history, according to a new survey. The survey of 91 presidential historians conducted by an organization C-SPAN.