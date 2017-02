ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಲ್ಲೇ ಚುಚ್ಚಿದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ

ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ, ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲಿ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

North Korea has fired a ballistic missile in an apparent provocation to test the response from United States President Donald Trump. It is the first such test since Donald Trump took office as US president.