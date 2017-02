ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ವಿಷವುಣಿಸಿ ಕೊಂದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ?

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಸಹೋದರ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ನಾಮ್ ರನ್ನು ಮಲೇಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೌಲಾಲಂಪುರ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರು ವಿಷ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

English summary

Kim Jong Nam was killed on Monday after apparently being poisoned while waiting to board a flight in Kuala Lumpur International Airport, Malaysia. Nam was the half brother of North Korean leader Kim Jong Un.