ಭಾರತ ಓಲೈಕೆಗೆ ಹೋಲಿ ಆಚರಿಸಿದ್ರಂತೆ ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹಬ್ಬ ಹೋಲಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಸರಕಾರವನ್ನು ಓಲೈಕೆ ಮಾಡಲು ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಹೋಲಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಗಾದೆ ತೆಗೆದಿವೆ.

Story first published: Friday, March 24, 2017, 10:18 [IST]

English summary

Why did Prime Minister of Pakistan, Nawaz Sharif celebrate Holi. The Jamaat-ud-Dawa, financial wing of the Lashkar-e-Tayiba said that the PM celebrated Holi to please the Indian government. In a statement, Hafiz Abdul Rehman Makki, the head of the JuD said that Sharif was weakening Pakistan's ideology.