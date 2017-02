ನಾಸಾ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿರುವ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದೆ ಜಗತ್ತು

ಬುಧವಾರ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದ ಹೊರತಾಗಿ ಇರುವ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಇತರೆ ಗ್ರಹಗಳು ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾಸಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿದೆ. ಇದು ನಾಸಾ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಯ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.

Story first published: Wednesday, February 22, 2017, 21:55 [IST]

English summary

NASA to present new findings on planets that orbit stars other than our sun, known as exoplanets. The event will air live on NASA Television and the agency's website.