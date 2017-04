ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ದ: ದೇವಮಾನವ ನುಡಿದ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವ ಭವಿಷ್ಯ?

ಅಮೆರಿಕಾದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಸ್ವಯಂಘೋಷಿತ ದೇವಮಾನವರೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Self-proclaimed ‘Messenger of God’, Clairvoyant Horacio Villegas from Texas (US) has predicted that the third world war will begin on March 13, 2017 and ends in October 13,2017.