ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ ಇಸ್ರೇಲಿ ದೈನಿಕ

ಇಲ್ಲಿನ ದಿ ಮಾರ್ಕರ್ (The Marker) ಎಂಬ ವಾಣಿಜ್ಯ ದೈನಿಕದ ಹಿಬ್ರೂ ಭಾಷೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕುರಿತು ಲೇಖನವೊಂದನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 'Wake up: the most important PM of the world is coming' ಎಂಬ ತಲೆಬರಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.

English summary

Israel has been all praise of Prime Minister, Narendra Modi. An article in an Israeli daily described him as the world's most important Prime Minister. The headline in the daily read, "Wake up: the most important PM of the world is coming."