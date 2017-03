2019ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯೇ ಫೇವರಿಟ್

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ದೂರದ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜಕೀಯ ತಜ್ಞರನ್ನೂ ಭಾರತದತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

English summary

Prime Minister Narendra Modi has emerged as a clear favourite for the 2019 general elections after the BJP's landslide victory in assembly elections+ in Uttar Pradesh+ and Uttarakhand+ , top US experts on India have said.2019