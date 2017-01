ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸುಂದರಿಗೆ ಒಲಿಯಿತು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪಟ್ಟ

ಹೈಟಿಯ ಸುಂದರಿ ರಾಕ್ವೆಲ್ ಪೆಲಿಸಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಸುಂದರಿ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಟೋವರ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಮಿಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್

English summary

Of the three Miss Universe finalists — Miss France Iris Mittenaere, Miss Haiti Raquel Pelissier and Miss Colombia Andrea Tovar — he honors went to Miss France. ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ವರ್ಷದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ದಂತವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಐರಿಸ್ ಮಿಟನೀರ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.