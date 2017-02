ಟ್ರಂಪ್ ವಲಸೆ ನೀತಿ ವಿರುದ್ಧ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಗೂಗಲ್, ಆ್ಯಪಲ್ ದಾವೆ

ಏಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿರುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿಯ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೊರೆ.

Story first published: Tuesday, February 7, 2017, 0:36 [IST]

English summary

Silicon Valley's top firms, including Microsoft, Apple and Google, are among 97 technology giants that have filed a motion in a US court against President Donald Trump's controversial immigration order calling it "violation" of the laws and the Constitution.