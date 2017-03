ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ

ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ದಂಪತಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಬ 15 ತಿಂಗಳ ಗಂಡು ಮಗುವಿದೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದಂಪತಿ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Mark Zuckerberg and wife Priscilla Chan are going to be parents again! The Facebook CEO shared the news on his official page on the popular social media site this morning.