ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಫೆರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ, 23 ಮಂದಿ ದಹನ

ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಾಂಚ್ ವೊಂದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಕನಿಷ್ಠ 23 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 17 ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

At least 23 people were killed and 17 others were missing after a ferry caught fire Sunday off the coast of Indonesia's capital, officials said.