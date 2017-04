'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ'ಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನೀಡಿತು ಆನೆಬಲ

ಮೇಕ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆನೆ ಬಲ; ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸರಬರಾಜಿನೊಂದಿಗೆ, ಕ್ಷಿಪಣಿ ನಿರೋಧಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, April 7, 2017, 12:03 [IST]

English summary

Israel has signed a US $2 billion contract with India to supply it with missile defence systems, the state-owned Israel Aerospace Industries said on April 7th, 2017.