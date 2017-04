Breaking News :ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಬಂಧನ

ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯರನ್ನು ಯುಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಡನ್ನಿನ ಕೋರ್ಟಿನ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆ ತರಲು ಸಿಬಿಐ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 15:32 [IST]

English summary

Liquor baron Vijay Mallya has been arrested in London. He was arrested this morning. He is due to appear before the Westminster magistrate court. India had sought his extradition in connection with a loan default case. India was to also seek his custody through the Mutual Legal Assistance Treaty. A matter per