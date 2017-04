ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತಕ್ಕೆ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚ್ಚು ಮಂದಿ ಬಲಿ

ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಭೂಕುಸಿತಗಳಲ್ಲಿ 260ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟು, ಸುಮಾರು 400 ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Sunday, April 2, 2017, 11:30 [IST]

English summary

Hours of heavy rains caused rivers in Colombia to burst their banks and flood homes with mud in Putumayo province of Colombia on Saturday. Landslides have killed at least 200people and many more have been left injured.