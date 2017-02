ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ದೇಶಗಳ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕುವೈತ್ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಏಳು ದೇಶಗಳ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ವಾರ ಕಳೆಯುವುದರೊಳಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುವೈತ್ ಹೇಳಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, February 2, 2017, 15:05 [IST]

English summary

Kuwait has suspended the issuance of visas for nationals of Syria, Iraq, Pakistan, Afghanistan and Iran.