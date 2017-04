ಜಾಧವ್ ಪ್ರಕರಣ: ಭಾರತದ 14ನೇ ಮನವಿಯನ್ನೂ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಪಾಕ್

ಜಾಧವ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದ್ದ ಭಾರತದ 14ನೇ ಮನವಿಯನ್ನೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

Story first published: Saturday, April 15, 2017, 10:29 [IST]

English summary

Pakistan on Friday (April 15, 2017) rejected yet another Indian request for consular access to Kulbhushan Jadhav, the former Navy man sentenced to death by a Pakistani military court. This was the 14th time Islamabad rejected New Delhi's attempt to gain consular access to Jadhav.