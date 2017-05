ಜಾಧವ್ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ತಡೆ; ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪು

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಾಧವ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಂಚ ನಿರಾಳ; ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಭಾರತದ ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ; ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆ.

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 15:30 [IST]

English summary

The International court of Justice (ICJ) gives stay to the death sentence to Kulbhushan Jadhav of India, which was imposed by Pakistan Military court on the charges of spying in Pakistan.