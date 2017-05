ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಸಮಾಧಾನ

ಕುಲದೀಪ್ ಜಾಧವ್ ಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಮಧ್ಯಂತರ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೇಗುದಿ.

English summary

The Pakistan government on Thursday expressed its dissatisfaction over the International Court of Justice's verdict on Kulbhushan Jadhav's death sentence case and said it would soon present more evidence on the matter.