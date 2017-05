ವಿಡಿಯೋ : ಯಾದವ್ ಪರ ವಕೀಲ ಹರೀಶ್ ವಾದ ಮಂಡನೆ

ಹೇಗ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾದಳದ ಅಧಿಕಾರಿ ಕುಲಭೂಷಣ ಯಾದವ್ ರನ್ನು ಗೂಢಚಾರಿ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ವಿಚಾರಣೆ

Story first published: Monday, May 15, 2017, 13:52 [IST]

English summary

It would be an Indo-Pak face off at The Hague today as both nations argue before the International Court of Justice on the Kulbhushan Jadhav issue. The ICJ had stayed the execution of Jadhav by Pakistan last week.