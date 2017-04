ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಿಲಿಟರಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕುಲಭೂಷಣ್ ಜಾಧವ್ ಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ

ಗೂಢಚರ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಕುಲಭೂಷಣ್ ಜಾಧವ್ ಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.

Story first published: Monday, April 10, 2017, 16:34 [IST]

English summary

Kulbhushan Jhadhav who was accused by Pakistan of being spy has been sentenced to death. He was arrested in Balochistan in 2016 on charges of spying on Pakistan, a charge that India had vehemently denied.