ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗೆ ಕಲಾಂಗೆ ಹೆಸರು, ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ 'ನಾಸಾ' ಸಲಾಂ

ಇದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಜೀವಿಗೆ 'ಸೊಲಿಬಾಸಿಲಸ್ ಕಲಾಮಿ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Proud to learn that NASA has named new microbe found on @Space_Station , 'Solibacillus Kalamii' to honour our 11th President Dr. Abdul Kalam

English summary

India's former president and famous aerospace engineer Dr APJ Abdul Kalam has now been honoured by the NASA by naming a unique microbe found on the International Space Station after him. The microbe is called 'Solibacillus Kalamii'.