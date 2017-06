ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಟ್ವೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಪುತ್ರಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಜೂನ್ 27: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅಮೆರಿಕಾ ನೇತೃತ್ವದ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ತಂಡದ ಜತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಪುತ್ರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪುತ್ರಿ ಇವಾಂಕಾ ಮೋದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ 35ರ ಹರೆಯದ ಇವಾಂಕಾ ಟ್ರಂಪ್, "ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಶೃಂಗಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ," ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋದಿ-ಟ್ರಂಪ್ ಭೇಟಿ: ಚರ್ಚೆಯಾದ 8 ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿ

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, "ನಾನು ಆಕೆ (ಇವಾಂಕಾ ಟ್ರಂಪ್) ಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಶೃಂಗಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೆ," ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, "..ಆಕೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಮೋದಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು - ಟ್ರಂಪ್

Thank you, Prime Minister Modi, for inviting me to lead the U.S. delegation to the Global Entrepreneurship Summit in India this fall. pic.twitter.com/ZNwmTTnGYD