ಇಸ್ತಾನ್ ಬುಲ್ ಕ್ಲಬ್ ದಾಳಿಕೋರನ ಬಂಧನ

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ 31ರ ರಾತ್ರಿ ಇಸ್ತಾನ್ ಬುಲ್ ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಬಂದೂಕುಧಾರಿ, 39 ಜನರ ಬಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದ.

English summary

Turkish police on Monday captured the suspected jihadist who slaughtered 39 people on New Year's night at an Istanbul nightclub.