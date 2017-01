ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್ ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ, 35 ಜನರ ಹತ್ಯೆ

2016ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ಕಂಡರಿಯದಷ್ಟು ರಕ್ತಪಾತವನ್ನು ಟರ್ಕಿ ದೇಶ ಕಂಡಿದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಂದ ದಾಳಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಮಾನವೀಯ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೆಂದು?

English summary

At least 35 people were killed and 40 others injured in an attack on a nightclub in Istanbul. Reports say that the attackers was dressed in a Santa Claus costume. The attack took place at the Reina nightclub, in the Ortakoy area, at about 01:30 local time.